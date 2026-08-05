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Трамп заявил, что США и Иран провели очень хорошие переговоры

Трамп не раскрыл детали очередных переговоров США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

США и Иран провели «очень хороший» день переговоров и добились большого прогресса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Американский лидер рассказал о ходе контактов с Тегераном во время общения с журналистами перед вылетом из Лос-Анджелеса. По его мнению, Ирану стоит согласиться на заключение сделки.

«Они провели очень хороший день, переговоры прошли хорошо. Я думаю, было бы мудро заключить сделку. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.

Немногим ранее Трамп заявил, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Следующим этапом, по его словам, должна стать сделка по ядерной программе Тегерана. Американский лидер также связал отказ от дальнейших ударов по Ирану с просьбами ряда стран Ближнего Востока.

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