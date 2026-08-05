Новый пик активности клещей в России будет в конце августа и начале сентября

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что этим летом россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы клещей размером до двух миллиметров. Этих клещей крайне трудно обнаружить, поэтому они остаются на теле человека значительно дольше, из-за чего риск передачи инфекции гораздо выше.