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Новый пик активности клещей в России будет в конце августа и начале сентября

Второй пик активности клещей ожидается в России в конце августа и начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Второй пик активности клещей ожидается в России в конце августа и начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа — начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас активность клещей снизилась, однако риск заражения опасными инфекциями по-прежнему остается высоким. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов, парков и других мест, где возможен контакт с паразитами.

При обнаружении присосавшегося клеща специалисты советуют осторожно удалить его пинцетом или специальным приспособлением, обработать место укуса антисептиком и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, передает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что этим летом россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы клещей размером до двух миллиметров. Этих клещей крайне трудно обнаружить, поэтому они остаются на теле человека значительно дольше, из-за чего риск передачи инфекции гораздо выше.

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