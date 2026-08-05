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В Нижнем Новгороде разработали модернизированную версию катера «Грачонок»

В Нижнем Новгороде разработали модернизированную версию катера проекта 21980Э «Грачонок». Главное отличие — в расширении его функциональных возможностей за счет современного комплекса бортового оборудования.

Источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде разработали модернизированную версию катера проекта 21980Э «Грачонок». Главное отличие — в расширении его функциональных возможностей за счет современного комплекса бортового оборудования.

Если первых «Грачат» создали для противодействия подводным диверсантам и охраны пунктов базирования флота, то новая версия способна выполнять более широкий круг задач.

Помимо надежной охраны он способен обеспечивать работу водолазных подразделений, обследовать и обезвреживать взрывоопасные предметы. На борту теперь есть водолазный поисковый комплекс «Кальмар» с многолучевым гидролокатором бокового обзора, навигационная гидроакустическая система для высокоточного позиционирования, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин-350», а также гидроакустическая станция для обнаружения подводных объектов. По сравнению с прежними катерами это позволяет эффективнее вести поиск, идентификацию и обследование объектов без привлечения дополнительных сил.

Возможности катера можно использовать и в гражданской сфере: для обследования подводной части буровых, нефтехранилищ, плотин, других гидротехнических сооружений. При этом работы можно проводить на глубинах до 250 метров.

Создание таких высокотехнологичных судов идет в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Это касается также гражданской авиатехники и электромобилей, качественной подготовки специалистов.