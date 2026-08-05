В Нижнем Новгороде разработали модернизированную версию катера «Грачонок»

Помимо надежной охраны он способен обеспечивать работу водолазных подразделений, обследовать и обезвреживать взрывоопасные предметы. На борту теперь есть водолазный поисковый комплекс «Кальмар» с многолучевым гидролокатором бокового обзора, навигационная гидроакустическая система для высокоточного позиционирования, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин-350», а также гидроакустическая станция для обнаружения подводных объектов. По сравнению с прежними катерами это позволяет эффективнее вести поиск, идентификацию и обследование объектов без привлечения дополнительных сил.