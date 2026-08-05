3 млрд рублей планируют инвестировать в новое производство в Арзамасе

В Арзамасе может появиться новое промышленное предприятие — завод по выпуску фрикционных дисков. Сведения об этом опубликованы на инвестиционном портале Нижегородской области.
Локацию для будущего производства выбрали рядом с селом Пешелань. Проект пока находится в стадии разработки бизнес‑плана. Для запуска предприятия потребуется вложить порядка 3 млрд рублей. При этом на заводе смогут трудоустроиться 100 человек.
Сфера применения фрикционных дисков весьма широка — они востребованы не только в машиностроении и народном хозяйстве, но и в медицине, а также в оборонной отрасли. По оценкам экспертов, мировой рынок этой продукции стабильно расширяется: ежегодный прирост прогнозируется на уровне 4,8%.
В числе ключевых факторов, поддерживающих высокий спрос в России, специалисты называют увеличение численности автопарка, регулярную замену коммерческого транспорта и спецтехники, а также растущие требования к уровню безопасности.
Ранее более 30 инвестплощадок появилось в Нижегородской области с начала года.