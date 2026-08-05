3 млрд рублей планируют инвестировать в новое производство в Арзамасе

Сфера применения фрикционных дисков весьма широка — они востребованы не только в машиностроении и народном хозяйстве, но и в медицине, а также в оборонной отрасли. По оценкам экспертов, мировой рынок этой продукции стабильно расширяется: ежегодный прирост прогнозируется на уровне 4,8%.