В одном из округов Прикамья участились случаи встреч с гадюками

Случаи встреч с гадюками участились в Косинском округе Пермского края, сообщили в администрации муниципалитета.
В связи с установившейся тёплой погодой пресмыкающиеся активизировались. Их замечают не только в лесах, но и вблизи жилых домов в сёлах Коса и Кордон, на берегах водоёмов и в заболоченных местах. Среди них — ужи и обыкновенные гадюки, чей укус опасен, особенно для детей и домашних животных.
Администрация округа просит жителей соблюдать простые правила: при прогулках в лесу и высокой траве носить закрытую обувь и плотные брюки (гадюка не прокусывает толстую ткань), перед шагом в густые заросли раздвигать их палкой, не трогать змей руками, осматривать поляну перед установкой палатки.
Если укус всё же произошёл: сохранять спокойствие, обеспечить неподвижность конечности, пить больше воды и как можно быстрее обратиться в больницу. Категорически запрещено накладывать жгут, разрезать или прижигать место укуса, отсасывать яд и принимать алкоголь.
Детям нужно объяснить опасность и научить правилам поведения. При укусе гадюки помощь должна быть оказана незамедлительно. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, чем опасны змеи, и как выжить после укуса. Подробности — в материале.