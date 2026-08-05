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В одном из округов Прикамья участились случаи встреч с гадюками

Детям нужно объяснить опасность и научить правилам поведения.

Случаи встреч с гадюками участились в Косинском округе Пермского края, сообщили в администрации муниципалитета.

В связи с установившейся тёплой погодой пресмыкающиеся активизировались. Их замечают не только в лесах, но и вблизи жилых домов в сёлах Коса и Кордон, на берегах водоёмов и в заболоченных местах. Среди них — ужи и обыкновенные гадюки, чей укус опасен, особенно для детей и домашних животных.

Администрация округа просит жителей соблюдать простые правила: при прогулках в лесу и высокой траве носить закрытую обувь и плотные брюки (гадюка не прокусывает толстую ткань), перед шагом в густые заросли раздвигать их палкой, не трогать змей руками, осматривать поляну перед установкой палатки.

Если укус всё же произошёл: сохранять спокойствие, обеспечить неподвижность конечности, пить больше воды и как можно быстрее обратиться в больницу. Категорически запрещено накладывать жгут, разрезать или прижигать место укуса, отсасывать яд и принимать алкоголь.

Детям нужно объяснить опасность и научить правилам поведения. При укусе гадюки помощь должна быть оказана незамедлительно. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, чем опасны змеи, и как выжить после укуса. Подробности — в материале.