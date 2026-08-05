В одном из округов Прикамья участились случаи встреч с гадюками

В связи с установившейся тёплой погодой пресмыкающиеся активизировались. Их замечают не только в лесах, но и вблизи жилых домов в сёлах Коса и Кордон, на берегах водоёмов и в заболоченных местах. Среди них — ужи и обыкновенные гадюки, чей укус опасен, особенно для детей и домашних животных.