Белоруска Арина Соболенко показала, в какой она форме после того, как не играла месяц

Возвращение не получилось гладким. В первом сете 111-я ракетка с брейком повела 2:0. Но затем первая ракетка перехватила инициативу и завершила сет в свою пользу — 6:3. Вторая партия началась с обмена брейками. В первых пяти геймах Соболенко взяла три подачи соперницы, а Утидзима — две. Но класс Арины все-таки сказался — 6:3. В третьем круге белоруска сыграет против китаянки Чжан Шуай.