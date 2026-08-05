Белоруска Арина Соболенко показала, в какой она форме после того, как не играла месяц

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла со счетом 6:3, 6:3 свой дебютный матч на турнире WTA-1000 в Торонто у 111-й ракетки мира из Японии Моюки Утидзимы.
Соболенко не играла ровно месяц после того, как 5 июля уступила на Уимблдоне Наоми Осаке. За это время она хорошо отдохнула в Европе и на несколько дней съездила домой в Минск.
Возвращение не получилось гладким. В первом сете 111-я ракетка с брейком повела 2:0. Но затем первая ракетка перехватила инициативу и завершила сет в свою пользу — 6:3. Вторая партия началась с обмена брейками. В первых пяти геймах Соболенко взяла три подачи соперницы, а Утидзима — две. Но класс Арины все-таки сказался — 6:3. В третьем круге белоруска сыграет против китаянки Чжан Шуай.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко призналась, чем пахнет на корте, и назвала любимый парфюм: «Меня с детства приучили».