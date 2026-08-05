В Пермском зоопарке мама-барс Аксу вывела на первую прогулку своих трех малышей

Перед прогулкой Аксу тщательно осмотрела вольер. После обхода она убедилась, что вокруг безопасно и только после этого дала малышам знак выходить. Барсята терпеливо ждали разрешения и не делали ни шага без маминого одобрения. За прогулкой брата и сестер наблюдали уже повзрослевшие Кунгур и Юнгур, родившиеся в Пермском зоопарке два года назад.