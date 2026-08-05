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Атака украинских БПЛА обошла стороной Волгоградскую область

Волгоградскую область, несмотря на действовавший семь часов режим беспилотной опасности, не коснулась атака.

Волгоградскую область, несмотря на действовавший семь часов режим беспилотной опасности, не коснулась атака украинских беспилотников.

Целями дронов ВСУ этой ночью стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Республика Крым. Под удар смертоносных летательных аппаратов попали также Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Ульяновская и Московская области, Республика Татарстан и Краснодарский край. Всего над территорией страны уничтожили 475 БПЛА самолетного типа.

Об угрозе беспилотной опасности волгоградцам сообщили в 23:30. Действовавшая семь часов, она была отменена сегодня в 06:11.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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