Володин назвал приоритеты Госдумы

Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики остаются ключевыми направлениями работы нижней палаты парламента. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту наших граждан», — подчеркнул он.
Володин уточнил, уже завтра в силу вступит профильный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Документ вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении сим-карт для иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о продаже номеров без привязки к IMEI-коду устройства или с использованием ложных данных. Нарушителям грозит крупный штраф либо лишение свободы.
Накануне Володин сообщил, что в первом полугодии 2026 года количество киберпреступлений в России снизилось на 58%. Он отметил рост цифровой грамотности, однако призвал граждан быть бдительными.