Володин назвал приоритеты Госдумы

Володин уточнил, уже завтра в силу вступит профильный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Документ вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении сим-карт для иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о продаже номеров без привязки к IMEI-коду устройства или с использованием ложных данных. Нарушителям грозит крупный штраф либо лишение свободы.