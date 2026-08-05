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Володин назвал приоритеты Госдумы

Володин назвал приоритетом Госдумы борьбу с мошенничеством и мигрантами.

Источник: Комсомольская правда

Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики остаются ключевыми направлениями работы нижней палаты парламента. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту наших граждан», — подчеркнул он.

Володин уточнил, уже завтра в силу вступит профильный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Документ вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении сим-карт для иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о продаже номеров без привязки к IMEI-коду устройства или с использованием ложных данных. Нарушителям грозит крупный штраф либо лишение свободы.

Накануне Володин сообщил, что в первом полугодии 2026 года количество киберпреступлений в России снизилось на 58%. Он отметил рост цифровой грамотности, однако призвал граждан быть бдительными.

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