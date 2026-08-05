В Екатеринбурге в День строителя ограничат продажу алкоголя и перекроют улицы

В связи с этим в центре города ограничат движение транспорта и электросамокатов, а также продажу алкоголя. Главными площадками праздника станут Исторический сквер и проспект Ленина.
Как сообщили в мэрии, помимо мастер-классов, конкурса профессионального мастерства и выставки строительной техники жителей и гостей Екатеринбурга ждет концерт группы Uma2rman.
Ограничения введут в 23:30 7 августа на проспекте Ленина, от 8 Марта до Карла Либкнехта и на улице Толмачева, от проспекта Ленина до переулка Почтовый. Движение будет перекрыто до 04:00 9 августа.
С 06:00 7 августа до 00:10 9 августа движение ограничат по улице Воеводина от Малышева до проспекта Ленина, а с 06:00 8 августа до 00:10 9 августа по улице Горького от Малышева до Пушкина.
Кроме того, с 00:10 8 августа до 05:00 9 августа запретят движение для электросамокатов в границах улиц 8 Марта — Малышева — Пушкина — проспект Ленина.
Продажа алкоголя будет запрещена:
С 13:30 до 22:00 на территории, ограниченной улицами арла Либкнехта — Николая Никонова — Царской — Дзержинского — Пролетарской — Первомайской — Толмачева — проспекта Ленина. Также алкоголь не получится купить на улице Карла Либкнехта, от Первомайской до проспекта Ленина и на улице Свердлова, от Мельковской до Шевченко.
С 10:00 до 23:00 ограничения на продажу алкоголя будут действовать в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинце, на улице Малышева, от Московской до Карла Либкнехта и на улице Вайнера, от Малышева до Радищева.
С 08:00 до 14:00 продажа алкоголя будет запрещена в границах улиц Бориса Ельцина — Челюскинцев — набережной Рабочей Молодежи.