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В Екатеринбурге в День строителя ограничат продажу алкоголя и перекроют улицы

В Екатеринбурге 8 августа отметят День строителя.

Источник: Комсомольская правда

В связи с этим в центре города ограничат движение транспорта и электросамокатов, а также продажу алкоголя. Главными площадками праздника станут Исторический сквер и проспект Ленина.

Как сообщили в мэрии, помимо мастер-классов, конкурса профессионального мастерства и выставки строительной техники жителей и гостей Екатеринбурга ждет концерт группы Uma2rman.

Ограничения введут в 23:30 7 августа на проспекте Ленина, от 8 Марта до Карла Либкнехта и на улице Толмачева, от проспекта Ленина до переулка Почтовый. Движение будет перекрыто до 04:00 9 августа.

С 06:00 7 августа до 00:10 9 августа движение ограничат по улице Воеводина от Малышева до проспекта Ленина, а с 06:00 8 августа до 00:10 9 августа по улице Горького от Малышева до Пушкина.

Кроме того, с 00:10 8 августа до 05:00 9 августа запретят движение для электросамокатов в границах улиц 8 Марта — Малышева — Пушкина — проспект Ленина.

Продажа алкоголя будет запрещена:

С 13:30 до 22:00 на территории, ограниченной улицами арла Либкнехта — Николая Никонова — Царской — Дзержинского — Пролетарской — Первомайской — Толмачева — проспекта Ленина. Также алкоголь не получится купить на улице Карла Либкнехта, от Первомайской до проспекта Ленина и на улице Свердлова, от Мельковской до Шевченко.

С 10:00 до 23:00 ограничения на продажу алкоголя будут действовать в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинце, на улице Малышева, от Московской до Карла Либкнехта и на улице Вайнера, от Малышева до Радищева.

С 08:00 до 14:00 продажа алкоголя будет запрещена в границах улиц Бориса Ельцина — Челюскинцев — набережной Рабочей Молодежи.

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