В Екатеринбурге в День строителя ограничат продажу алкоголя и перекроют улицы

С 13:30 до 22:00 на территории, ограниченной улицами арла Либкнехта — Николая Никонова — Царской — Дзержинского — Пролетарской — Первомайской — Толмачева — проспекта Ленина. Также алкоголь не получится купить на улице Карла Либкнехта, от Первомайской до проспекта Ленина и на улице Свердлова, от Мельковской до Шевченко.