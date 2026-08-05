Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре продлено ограничение движения на Красноармейской из-за ремонта трамвайных путей

В Железнодорожном районе Самары продлено ограничение движения транспорта по улице Красноармейской.

Источник: Коммерсантъ

Оно будет действовать до 05:00 (MSK+1) 10 августа. Мера связана с продолжением ремонта трамвайных путей по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». Работы ведутся на участке от улицы Агибалова до улицы Спортивной. Об этом сообщает администрация Самары.

На время ремонта участок улицы остается недоступным для автотранспорта, средств индивидуальной мобильности и общественного транспорта. Трамвайная линия на этом отрезке выведена из эксплуатации.

Из-за перекрытия скорректированы схемы движения четырех трамвайных маршрутов (№ 1, 4, 16 и 23), а также четырех автобусных (№ 52, 53, 56 и 226). Пассажирам рекомендуют уточнять актуальные трассы следования на сайте администрации города и в транспортных приложениях.

При этом ремонтные работы не затронули троллейбусные маршруты: перекрестки с улицами Агибалова и Спортивной частично доступны для проезда.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше