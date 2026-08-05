В Ростове сгорели АЗС и автомобили в Северном жилом массиве

Александр Скрябин сообщил, что возгорание произошло в Северном жилом массиве, где загорелась автозаправочная станция и несколько припаркованных автомобилей. Других подробностей городские власти на момент публикации не привели, отметив, что пожарные и другие оперативные службы продолжают работу на месте, а информация о масштабах происшествия, площади пожара, количестве поврежденных машин и возможных пострадавших уточняется. Известно, что пожар уже потушили.