Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове сгорели АЗС и автомобили в Северном жилом массиве

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону утром 5 августа произошел пожар на автозаправочной станции, после которого огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. О происшествии сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону утром 5 августа произошел пожар на автозаправочной станции, после которого огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. О происшествии сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительной причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. На месте работают подразделения экстренных служб, обстоятельства происшествия уточняются.

Александр Скрябин сообщил, что возгорание произошло в Северном жилом массиве, где загорелась автозаправочная станция и несколько припаркованных автомобилей. Других подробностей городские власти на момент публикации не привели, отметив, что пожарные и другие оперативные службы продолжают работу на месте, а информация о масштабах происшествия, площади пожара, количестве поврежденных машин и возможных пострадавших уточняется. Известно, что пожар уже потушили.

В ГУ МВД РФ по Ростовской области уточнили, что на месте пожара продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы. Полицейскими выставлено оцепление, обеспечивается безопасность и свободный проезд спецтехники МЧС.

По действующим нормативам каждая АЗС должна иметь наружный противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения, свободные подъезды для пожарной техники и оборудование, изготовленное из негорючих материалов. Расстояние от пожарной техники до технологического оборудования станции при тушении должно составлять от 5 до 25 метров. Эти требования закреплены в своде правил по пожарной безопасности автомобильных заправочных станций и обязательны для эксплуатации подобных объектов.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше