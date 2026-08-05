В Ростове сгорели АЗС и автомобили в Северном жилом массиве

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону утром 5 августа произошел пожар на автозаправочной станции, после которого огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. О происшествии сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
По его словам, предварительной причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности. На месте работают подразделения экстренных служб, обстоятельства происшествия уточняются.
Александр Скрябин сообщил, что возгорание произошло в Северном жилом массиве, где загорелась автозаправочная станция и несколько припаркованных автомобилей. Других подробностей городские власти на момент публикации не привели, отметив, что пожарные и другие оперативные службы продолжают работу на месте, а информация о масштабах происшествия, площади пожара, количестве поврежденных машин и возможных пострадавших уточняется. Известно, что пожар уже потушили.
По действующим нормативам каждая АЗС должна иметь наружный противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения, свободные подъезды для пожарной техники и оборудование, изготовленное из негорючих материалов. Расстояние от пожарной техники до технологического оборудования станции при тушении должно составлять от 5 до 25 метров. Эти требования закреплены в своде правил по пожарной безопасности автомобильных заправочных станций и обязательны для эксплуатации подобных объектов.