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Режим опасности по БПЛА вводили в Нижегородской области 5 августа

Жители получили СМС-оповещение о его отмене.

Источник: Живем в Нижнем

Утром 5 августа в Нижегородской области сняли режим беспилотной опасности. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе с двух часов ночи.

Жителей просят не приближаться к обломкам БПЛА. При их обнаружении следует обращаться в 112.

Напомним, что 4 августа в Нижегородской области была отражена атака ВСУ. Противовоздушная оборона сбила 26 вражеских беспилотников. К счастью, никто не пострадал. Зафиксированы частичные повреждения авто.

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