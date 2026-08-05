Режим опасности по БПЛА вводили в Нижегородской области 5 августа

Утром 5 августа в Нижегородской области сняли режим беспилотной опасности. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе с двух часов ночи.
Жителей просят не приближаться к обломкам БПЛА. При их обнаружении следует обращаться в 112.
Напомним, что 4 августа в Нижегородской области была отражена атака ВСУ. Противовоздушная оборона сбила 26 вражеских беспилотников. К счастью, никто не пострадал. Зафиксированы частичные повреждения авто.
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