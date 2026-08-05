Главные новости к утру 5 августа 2026 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не поддержала принятый «Советом мира» план по разоружению палестинского движения ХАМАС. Премьер уточнил, что американская сторона представила план. «Мы его не согласовали. Это не наш план. Мы отправили свои комментарии обратно», — приводит газета Times of Israel слова Нетаньяху.