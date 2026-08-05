Главные новости к утру 5 августа 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 августа 2026.
БПЛА атаковал склад Wildberries в Тульской области, пострадал человек
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью регион стал целью украинских беспилотников, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием. Пострадал один человек. В результате налета дронов были повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.
США, Иран и Оман близки к достижению соглашения по Ормузу
США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, сообщает Axios. Собеседник издания уточнил, что Тегеран завершил процесс согласования. Сделка предусматривает 60-дневную временную договоренность. В этот период не будут взимать плату за проход через акваторию и другие сборы.
Хегсет прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у ВС США
Военный министр США Пит Хегсет отрицает истощение запасов ключевых боеприпасов у американских вооруженных сил. «Этот заголовок не соответствует действительности», — написал Хегсет в X, комментируя данные телекомпании CNN. Ранее она сообщила, что запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до опасно низкого уровня.
Нетаньяху не поддержал план «Совета мира» по разоружению ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не поддержала принятый «Советом мира» план по разоружению палестинского движения ХАМАС. Премьер уточнил, что американская сторона представила план. «Мы его не согласовали. Это не наш план. Мы отправили свои комментарии обратно», — приводит газета Times of Israel слова Нетаньяху.
КНДР осудила Японию за испытания ракет Tomahawk
Ким Ё Чен, сестра Ким Чен Ына и влиятельный функционер в КНДР, заявила, что Пхеньян осуждает испытания ракет Tomahawk, проведённые Японией, и не останется наблюдателем военной эволюции Токио. По словам Ким Ё Чен, наличие крылатых ракет большой дальности в арсенале Японии доказывает стремление страны стать военной державой.