Минюст лишил лицензии крупное риелторское агентство из-за нарушений

Министерство юстиции прекратило лицензию «Атлас недвижимости» на осуществление риелторской деятельности.
Решение было принято на основании повторного нарушения со стороны организации норм законодательства о порядке оказания риелторских услуг.
В Минюсте рассказали, что нарушения со стороны агентства были систематическими. Например, с потребителей взимали предоплату за услуги по найму жилых помещений, что запрещает закон. А еще услуги агентства оказывали лица, которые не состояли в штате организации.
Лицензия агентства прекращена с 5 августа 2026 года. С этого момента оно больше не вправе осуществлять риелторскую деятельность. А потребители, которые имеют действующие договоры в «Атлас недвижимости» должны обратиться в эту организацию для их расторжения.