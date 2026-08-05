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Красноярцев приглашают выбрать маскота городского аэропорта

Жителям и гостям Красноярска предложили выбрать маскота городского аэропорта.

Жителям и гостям Красноярска предложили выбрать маскота городского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Варианты будущего символа предложили сотрудники аэропорта. Участники голосования могут выбрать ирбиса, медведя, селезня, соболя, льва, суслика, осетра или лису. Новый герой будет встречать и провожать пассажиров, участвовать в мероприятиях и появится на сувенирной продукции.

«Аэропорт Красноярск становится для гостей первой точкой касания с сердцем Сибири, тем самым первым впечатлением, которое остается о регионе. Именно поэтому мы сознательно отдаём право выбора маскота нашим пассажирам. Мы хотим, чтобы образ, который поселится в аэропорту, родился через призму восприятия тех, для кого авиагавань становится началом или завершением путешествия», — отметил генеральный директор аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.

Выбрать понравившегося персонажа можно в онлайн-опросе. Победителя и имя маскота объявят 14 августа в День воздушного флота России.