Росгвардейцы в Биробиджане провели патриотическое занятие для воспитанников социального центра

— Для нас важно, чтобы дети понимали: служба — это не только форма, но, прежде всего, ответственность, дисциплина и готовность прийти на помощь, — отметил Александр К. — Мы стараемся рассказывать просто о сложном и обязательно показываем прикладные навыки, которые пригодятся каждому.