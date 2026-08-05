Росгвардейцы в Биробиджане провели патриотическое занятие для воспитанников социального центра

В Биробиджане сотрудники Росгвардии навестили воспитанников социально-реабилитационного центра. В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» для детей провели патриотическое мероприятие. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Практическую часть программы подготовили специалисты отряда мобильного особого назначения «Мизрэх». Они показали ребятам образцы вооружения и экипировки, а также провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Дети смогли не только посмотреть на снаряжение, но и узнать, как действовать в экстренных ситуациях.
Офицер ОМОН «Мизрэх» Александр К. объяснил, почему такие встречи важны.
— Для нас важно, чтобы дети понимали: служба — это не только форма, но, прежде всего, ответственность, дисциплина и готовность прийти на помощь, — отметил Александр К. — Мы стараемся рассказывать просто о сложном и обязательно показываем прикладные навыки, которые пригодятся каждому.
Росгвардейцы планируют продолжать такие встречи, чтобы знакомить детей с работой силовых структур и воспитывать патриотизм с ранних лет.
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