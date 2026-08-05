День строителя в 2026. Куда сходить в Перми 8 августа: программа мероприятий

8 августа на городской эспланаде пройдёт фестиваль «Время, вперёд!» (0+), посвящённый 70-летию Дня строителя. Гостей ждёт насыщенная деловая и развлекательная программа: конкурс профессионального мастерства, мастер-классы, интерактивные площадки и тематическая выставка. Кульминацией праздника станет выступление DJ Smash. Подробнее о том, куда сходить в Перми 8 августа, — в материале сайта perm.aif.ru.
Когда и во сколько в Перми выступит DJ Smash?
Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, — российский диджей, музыкальный продюсер и композитор, уроженец Перми. Музыкой он начал заниматься ещё в детстве: учился играть на фортепиано, а в юности стал выступать в клубах родного города. В начале 2000-х переехал в Москву, где работал диджеем и аранжировщиком.
Всероссийскую известность ему принёс трек «Moscow Never Sleeps», вышедший в 2007 году. После выхода песни DJ Smash стал одним из самых востребованных российских электронных музыкантов, регулярно выпуская хиты и сотрудничая с популярными исполнителями. Среди других известных композиций — «Волна», «Москва» (совместно с «Винтаж»), «Беги» (совместно с Poёt).
DJ Smash выступит в Перми в честь Дня строителя. Концерт популярного диджея пройдёт 8 августа на городской эспланаде и продлится с 20:00 до 21:00.
Афиша на День строителя — 2026.
10:00−13:00 | Конкурс профессионального мастерства «Настрой».
Соревнования пройдут в два этапа: участникам предстоит пройти теоретическое испытание и выполнить практические задания. Они будут соревноваться в номинациях «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Штукатур», «Каменщик», «Сварщик», «Плиточник», а также в командном зачёте среди служб заказчика строительных организаций.
12:00−18:00 | Работа фестивального городка.
18:00−19:00 | Выступление DJ Time.
19:00−20:00 | Выступление группы «Гуарана».
20:00−21:00 | Выступление DJ Smash.
Интерактивные площадки.
Время создавать!
Мастер-класс по тюнингу касок.
Мастер-класс по трубопроводу.
Мегасварка.
Время чудес!
Аттракцион «Хватайка».
Гигантская песочница.
Строительный пазл.
Время рекордов!
Скейт-парк.
Баскетбольная площадка.
Ролледром.
Время строить будущее!
Мастер-класс по кирпичной кладке.
Мастер-класс по мозаике.
Арт-гипс.
Время новых открытий!
История Пермской стройки.
Фотобудка ИИ.
Время быть вместе!
Главная сцена.
Перформанс «Время, вперёд!» с участием вокалистов, танцоров, акробатов, джамперов, балерин, фокусника и детского хора.