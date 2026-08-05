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День строителя в 2026. Куда сходить в Перми 8 августа: программа мероприятий

8 августа на городской эспланаде пройдёт фестиваль «Время, вперёд!», посвящённый 70-летию Дня строителя.

8 августа на городской эспланаде пройдёт фестиваль «Время, вперёд!» (0+), посвящённый 70-летию Дня строителя. Гостей ждёт насыщенная деловая и развлекательная программа: конкурс профессионального мастерства, мастер-классы, интерактивные площадки и тематическая выставка. Кульминацией праздника станет выступление DJ Smash. Подробнее о том, куда сходить в Перми 8 августа, — в материале сайта perm.aif.ru.

Когда и во сколько в Перми выступит DJ Smash?

Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, — российский диджей, музыкальный продюсер и композитор, уроженец Перми. Музыкой он начал заниматься ещё в детстве: учился играть на фортепиано, а в юности стал выступать в клубах родного города. В начале 2000-х переехал в Москву, где работал диджеем и аранжировщиком.

Всероссийскую известность ему принёс трек «Moscow Never Sleeps», вышедший в 2007 году. После выхода песни DJ Smash стал одним из самых востребованных российских электронных музыкантов, регулярно выпуская хиты и сотрудничая с популярными исполнителями. Среди других известных композиций — «Волна», «Москва» (совместно с «Винтаж»), «Беги» (совместно с Poёt).

DJ Smash выступит в Перми в честь Дня строителя. Концерт популярного диджея пройдёт 8 августа на городской эспланаде и продлится с 20:00 до 21:00.

Афиша на День строителя — 2026.

10:00−13:00 | Конкурс профессионального мастерства «Настрой».

Соревнования пройдут в два этапа: участникам предстоит пройти теоретическое испытание и выполнить практические задания. Они будут соревноваться в номинациях «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Штукатур», «Каменщик», «Сварщик», «Плиточник», а также в командном зачёте среди служб заказчика строительных организаций.

12:00−18:00 | Работа фестивального городка.

18:00−19:00 | Выступление DJ Time.

19:00−20:00 | Выступление группы «Гуарана».

20:00−21:00 | Выступление DJ Smash.

Интерактивные площадки.

Время создавать!

Мастер-класс по тюнингу касок.

Мастер-класс по трубопроводу.

Мегасварка.

Время чудес!

Аттракцион «Хватайка».

Гигантская песочница.

Строительный пазл.

Время рекордов!

Скейт-парк.

Баскетбольная площадка.

Ролледром.

Время строить будущее!

Мастер-класс по кирпичной кладке.

Мастер-класс по мозаике.

Арт-гипс.

Время новых открытий!

История Пермской стройки.

Фотобудка ИИ.

Время быть вместе!

Главная сцена.

Перформанс «Время, вперёд!» с участием вокалистов, танцоров, акробатов, джамперов, балерин, фокусника и детского хора.