День строителя в 2026. Куда сходить в Перми 8 августа: программа мероприятий

Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, — российский диджей, музыкальный продюсер и композитор, уроженец Перми. Музыкой он начал заниматься ещё в детстве: учился играть на фортепиано, а в юности стал выступать в клубах родного города. В начале 2000-х переехал в Москву, где работал диджеем и аранжировщиком.