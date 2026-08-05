В Калининграде обсудили вопросы укрепления межнационального согласия.

Эту мысль разделил председатель религиозной организации мусульман города Калининграда «Исхан», член Общественной палаты Калининградской области Явер Гусейнов: «Сегодня около ста тысяч мусульман проживают в Янтарном крае. Нового витка миграции пока не наблюдаем. Через нашу организацию мы объясняем, что ведущей религией в Калининградской области, как и во всей России, является православие. Это факт, который нужно принять, независимо от собственных убеждений и вероисповедания. Если люди с этим не согласны, то о переезде стоит забыть. Для нас важно, чтобы калининградцы видели в мусульманах своих друзей и соратников».