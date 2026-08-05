В Калининграде обсудили вопросы укрепления межнационального согласия.

Почти 140 национальностей и народностей проживают сегодня на территории Янтарного края. За его 80-летнюю историю здесь не зафиксировали межнациональные и межконфессиональные конфликты. Причина проста: новую для себя родину в уже бывшем немецком Кенигсберге строили после завершения Великой Отечественной войны переселенцы со всего Советского Союза. Калининградскую область часто называют неофициальной столицей национальностей России, однако это вовсе не означает, что в регионе царит полная идиллия. Вопрос народного единства, уважения к другим культурам и межконфессионального согласия требует в современных геополитических условиях особого внимания.
Сегодня многонациональность России в целом и Калининградской области в частности является силой, а не сдерживающим фактором. Несмотря на то что у самого западного региона страны нет глубоких этнических корней, уходящих в многовековую историю, представители различных народностей смогли создать единый культурный код российского эксклава. Как удалось этого добиться? Как сегодня налажено межнациональное взаимодействие? Поддерживаются ли контакты с теперь уже недружественными странами-соседями? Каким опытом может поделиться Янтарный край с другими регионами страны? Ответы на эти и другие вопросы искали на круглом столе «Единство народов Калининградской области», организованном по инициативе межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» при информационной поддержке «РГ».
Общая земля.
В начале круглого стола директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» и модератор мероприятия Анжелика Гурская напомнила, что 2026 год объявлен президентом страны Годом единства народов России. Калининградская область доказала своим примером, что удачная интеграция различных структур власти, общественных, религиозных организаций, профессиональных сообществ может способствовать укреплению межнационального согласия.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Калининградской области Лариса Швалкене согласилась с тем, что острой национальной проблемы в регионе изначально не существовало как раз из-за особенностей его становления 80 лет назад.
— Мне кажется, основная причина такой сплоченности в том, что мы оторваны от основной территории России и держимся друг за друга. Все жители понимают, что как часть Российской Федерации регион будет существовать только благодаря внутреннему единству, являющемуся залогом безопасности, — подчеркнула Лариса Швалкене и добавила, что необходимо активно развивать народную дипломатию.
Именно поэтому в рамках межгосударственного и межнационального взаимодействия особое внимание уделяется вопросам сохранения исторической памяти и проведению общих патриотических мероприятий. Особенно активно эта работа ведется с братской Республикой Беларусь.
— Калининградская область является уникальным регионом Российской Федерации, аналогов которому не существует. Сам факт формирования нового субъекта страны в послевоенные годы исключал даже возможность возникновения межнациональных конфликтов. Вторая массовая волна переселения наблюдалась после развала Советского Союза. Однако история себя повторила: люди также объединялись и вместе строили новое будущее. На фоне остальных регионов мы выделяемся тем, что даже представители различных конфессий проводят в Янтарном крае совместные мероприятия, как одна большая дружная семья. Недавний пример — фестиваль «Симфония народов», который прошел на площади у Кафедрального собора Христа Спасителя, — дополнил начальник департамента по работе с институтами гражданского общества министерства по муниципальному развитию и внутренней политике региона Сергей Шувалов.
С этим мнением согласился Герой России военно-морской летчик Павел Кретов. По его словам, можно бесконечно удивляться, как одни люди крестятся тремя пальцами, а другие — двумя. Но без крепкого плеча друга, независимо от его национальности и вероисповедания, невозможно построить счастливое и, главное, безопасное будущее.
Культурное взаимодействие.
Председатель Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов акцентировал внимание на важности продвижения идеи национального, культурного и межрелигиозного единства на местах. Сегодня данную работу ведет комиссия по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, одним из результатов которой стал масштабный проект «В единстве — наша сила».
Представители национальных сообществ совместно с членами Общественной палаты выезжают в школы, где в интерактивной форме рассказывают о культуре, кухне, национальных костюмах народов, проживающих в Янтарном крае. Ребята погружаются в тему, начинают ею интересоваться, познают в такой форме историю страны.
Еще одна форма работы — это фестиваль «Возьмемся за руки, друзья», где гостей и участников не только погружают в культуру народов России, но также рассказывают о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции — представителях совершенно разных национальностей.
Председатель МОПД «Вечно живые» Федор Туркин (слева)и первый заместитель председателя Заксобрания региона (справа) Лариса Швалкене отметили важностьнациональной идеи и народнойдипломатии. Фото: Наталья Красакова / РГ.
Культурный диалог особенно важен в деле объединения людей разного вероисповедания, убежден руководитель информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин. Ведь многие особенности того или иного народа часто обусловлены религиозными установками. Однако о конфессиональном единстве говорить проблематично, поскольку догматическая и доктринальная составляющая одной веры заметно отличается от другой.
Несмотря на это, у Калининградской области есть уникальный опыт, когда представители разных конфессий активно взаимодействуют между собой, реализуют совместные проекты и проводят общие мероприятия.
Сила — в людях.
Председатель МОПД «Вечно живые» Федор Туркин рассказал, что открытие отделения патриотического движения в Калининграде неслучайно. Уже на протяжении многих лет регион ведет активную работу по укреплению межнациональных и межкультурных связей. Главная проблема заключается в том, что в мероприятиях, как правило, участвуют одни и те же люди. Хотелось бы более широкой вовлеченности. И движение готово в этом помочь.
— Сегодня у нас открыто восемь отделений в регионах России: от Калининграда до Дальнего Востока. Все они многонациональные. Мы готовы организовать совместную работу по самым разным направлениям. Сегодня молодежь с удовольствием погружается в русскую культуру, и это стремление нужно поддержать. Национальный вопрос в целом требует очень тонкой настройки. На мой взгляд, России пока не хватает общей национальной идеи, способной объединить все народы. В наших силах — формировать и выдвигать соответствующие предложения, — заключил Федор Туркин.
Руководитель московского отделения МОПД «Вечно живые», сопредседатель Всероссийского патриотического проекта «Земля героев» Дмитрий Пахомов дополнил, что каждый человек должен созидать и укреплять образ единства внутри себя, а затем ретранслировать его на окружающих. Делать это можно в том числе через сохранение общей для всех народов нашей страны и постсоветского пространства исторической памяти.
— Этим вопросам уделяется особое внимание в рамках семинара «Реинтеграция постсоветского пространства», который проводит Московское региональное отделение МОПД «Вечно живые» совместно с секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и комиссией по вопросам миграции при Совете по делам национальностей при правительстве Москвы на базе Московского дома национальностей. В нем активно участвуют студенты из стран-участниц договора, которые ранее входили в состав СССР. Молодым людям рассказывают об общности исторической памяти, которая объединяет все народы постсоветского пространства. По сути, семинар является ретранслятором образа национального единства, — акцентировал Дмитрий Пахомов.
По его словам, Калининградская область является своеобразной лакмусовой бумажкой в силу своего эксклавного положения: все межнациональные и межэтнические процессы, которые происходят в России, моментально отражаются в жизни региона.
В конце ноября 2026 года в стенах Общественной палаты Российской Федерации состоится большая конференция, посвященная 80-летию Калининградской области. Председательствовать на ней будет Герой России первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров. На мероприятии обсудят не только юбилей Янтарного края, но и 100-летие Московско-Минской дивизии, отличившейся во время Восточно-Прусской операции, установку памятника героям штурма Кенигсберга в Москве, лучшие практики Калининградской области по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и многое другое.
Консолидация усилий.
Несмотря на большой объем работы, который проводится в регионе, вопрос межведомственного взаимодействия между различными общественными организациями остается открытым, — взяла слово член совета региональной национально-культурной автономии «Калининградское землячество белорусов», почетный гражданин города Калининграда Татьяна Груничева:
— Люди могут состоять в разных организациях, однако если посмотреть на их деятельность, то можно заметить, что многие функции дублируются. Необходимо объединить общественные потоки. Особенно важно отслеживать занятость детей и подростков.
Член комиссии по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Общественной палаты Калининградской области Аркадий Сараев резюмировал, что должно быть выстроено четкое взаимодействие между региональным министерством по муниципальному развитию и внутренней политике, Общественной палатой и местным отделением Ассамблеи народов России.
— Все организации руководствуются одними правовыми документами. Да, каждая из них ищет свою форму реализации поставленных целей и задач по укреплению межнационального единства, но их деятельность нужно координировать, чтобы исключить дублирование функционала и бюрократизацию столь важной работы, — подчеркнул Аркадий Сараев.
Сами формы работы тоже нуждаются в совершенствовании. В Калининградской области уже есть положительный опыт: регион постепенно переходит от форматов масштабных фестивалей к точечным и целевым мероприятиям. Все больше внимания уделяют муниципалитетам, небольшим городам и поселкам. Так, например, Гурьевск, Светлогорск, Янтарный, Черняховск, Полесск уже активно включились в данную работу.
Тонкий вопрос.
К сожалению, на волне русофобии и антироссийских санкций многие привычные национальные связи с соседними государствами разрушились. Однако это вовсе не означает, что все население этих стран нужно грести под одну гребенку, подчеркнули участники круглого стола. Нельзя отодвигать представителей этих народов, проживающих в регионе, от участия в общественной жизни. В противном случае создается негативный образ России, чего в современных геополитических условиях нельзя допускать.
— С национальным вопросом необходимо работать очень осторожно, в том числе в средствах массовой информации. Русская культура в этом отношении является объединяющим фактором. Национальные организации Калининградской области сегодня четко понимают, что они должны быть рядом с ней, — включился в беседу заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной государственной организации «Ассамблея народов России» Калининградской области Валерий Егоркин.
Участники круглого стола вывели формулу национального единства Фото: Наталья Красакова / РГ.
Эту мысль разделил председатель религиозной организации мусульман города Калининграда «Исхан», член Общественной палаты Калининградской области Явер Гусейнов: «Сегодня около ста тысяч мусульман проживают в Янтарном крае. Нового витка миграции пока не наблюдаем. Через нашу организацию мы объясняем, что ведущей религией в Калининградской области, как и во всей России, является православие. Это факт, который нужно принять, независимо от собственных убеждений и вероисповедания. Если люди с этим не согласны, то о переезде стоит забыть. Для нас важно, чтобы калининградцы видели в мусульманах своих друзей и соратников».
Единство в истории.
Молодежный центр Калининградского областного отделения Русского географического общества проследил взаимосвязь народов и национальностей, которые приезжали в новый для них регион сразу после завершения Великой Отечественной войны, через топонимику — науку о географических названиях, их происхождении, развитии и значении.
Так, например, Зеленоградский городской округ принял около 49 процентов переселенцев из Горьковской (современной Нижегородской) области и 18 процентов — из Ярославской области. А еще под Зеленоградском есть поселок Переславское, названый в честь города Переславль-Залесский.
— Мы находим эти топонимы и выявляем исторические, культурные и национальные связи. Калининград является символом непрерывного единства. Наша задача — совместно с молодежью чтить ту преемственность и то наследие, которое сформировало для нас поколение первых переселенцев, — рассказала о проекте председатель Молодежного центра Калининградского областного отделения РГО Алла Штыкунова.
Во время реализации этого проекта стало понятно, что каждый регион России сопричастен к образованию Янтарного края. Многонациональность, которую буквально впитала в себя эта земля, является настоящим символом единства нашей страны.
Краевед, журналист, член совета Калининградского отделения МОПД «Вечно живые» Андрей Бойко напомнил, что нельзя разделять на отдельные ветки национальный вопрос, историческое, патриотическое воспитание и работу с молодежью. Эти процессы взаимосвязаны, поэтому нужно грамотно аккумулировать имеющиеся в регионе возможности и ресурсы.
Эксперт московского отделения МОПД «Вечно живые» Олег Шумовский выразил мнение, что достичь национального согласия можно только при наличии грамотного исторического образования.
В конце круглого стола участники постарались вывести формулу народного единства. Среди основополагающих факторов назвали народную дипломатию, грамотное патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, необходимость национальной идеи, межконфессиональный диалог, религиозную грамотность и важность объединяющих мероприятий не только в масштабах всего региона, но и на местах.
Кстати.
Если говорить о национальном составе Калининградской области, то около 80 процентов всего населения составляют русские. Около пяти тысяч калининградцев — это татары. Свои коррективы в национальный колорит региона внесла современная политическая ситуация. Если в 2010 году здесь проживали более 21 тысячи литовцев, то по состоянию на 2026-й — менее восьми тысяч человек. Число поляков также сократилось с пяти тысяч до 1,5 тысячи человек.
Тем временем.
Фестиваль «Регион, возрожденный всей страной» пройдет 18 августа в Калининграде. Масштабное событие, инициированное Калининградским областным отделением Русского географического общества, объединит молодежь из 60 регионов России. Его главные герои — это потомки первых переселенцев, которые приехали в совершенно новый для них регион в 1946—1947 годах. Главная цель фестиваля — показать через историю семей единство страны, возродившей область после войны. В мероприятии примут участие почетные гости, в числе которых губернатор Калининградской области, представители Минобороны России, регионального правительства, Русского географического общества, МОПД «Вечно живые», Музея Мирового океана.
Симфония народов.
В День крещения Руси у Кафедрального собора Христа Спасителя торжественно открыли фестиваль «Симфония народов», объединивший представителей почти 140 национальностей и народностей Янтарного края. Праздник начался с Божественной Литургии. Затем в церквях региона зазвенели колокола, слившиеся в единую мелодию. Гостей праздника ждали выступления национальных объединений, различные игры и угощения.
Вместе сильнее.
Более 30 совместных проектов реализовали за 2026 год Калининградская область и Республика Беларусь. Особое внимание уделили вопросам сохранения исторической памяти. Важным итогом этой работы стало создание Ассоциации исторических и военно-исторических музеев России и Беларуси. Успешно реализованы две обменные выставки и совместный проект «Единая нить истории».