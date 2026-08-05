Первую в мире технологию получения искусственной плодородной почвы создали в ЮФУ

«Биоинженерия почв» — мощный экологический кластер. Среди его направлений — также роботизированные системы мониторинга на базе ИИ и беспилотной авиации. Они сканируют обширные зоны, выявляя очаги загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами на ранних стадиях. Ученые предложили биологические методы, ускоряющие очистку от них грунтов. Активно внедряются технологии биоремедиации почв и донных отложений: их эффективность — 95% за полевой сезон. Ученые создают сорбенты из отходов переработки подсолнечника и рисовой шелухи. Эти «умные губки» впитывают токсины и одновременно служат контейнером для удобрений, отдавая их растениям.