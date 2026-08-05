Парусную регату в Комсомольске-на-Амуре посвятят Дню физкультурника

С 7 по 9 августа в Комсомольске-на-Амуре пройдет ряд масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника. Соревнования, турниры и открытые тренировки охватят сразу несколько площадок и видов спорта. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
8 августа в СК «Орлан» состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (краевой этап) в формате 3×3. Игры пройдут в восьми возрастных группах. В перерывах запланирована торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров города — это станет одним из центральных событий праздника.
В этот же день на стадионе «Строитель» пройдет футбольный турнир среди команд ветеранов.
С 7 по 9 августа в акватории реки Амур развернется городская парусная регата, которая станет еще одной яркой страницей спортивного уик-энда.
А 8 августа у Дома молодежи все желающие смогут посетить две открытые тренировки. Первую проведет кандидат в мастера спорта по боксу Степан Романенко, вторую — старший тренер клуба чир-спорта «Драйв КМС» Виктория Кормич.