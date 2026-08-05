Парусную регату в Комсомольске-на-Амуре посвятят Дню физкультурника

С 7 по 9 августа в Комсомольске-на-Амуре пройдет ряд масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника. Соревнования, турниры и открытые тренировки охватят сразу несколько площадок и видов спорта. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».