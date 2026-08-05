Священник объяснил, чем грозит развеивание праха умерших близких

На современных кладбищах можно встретить множество памятников усопшим, на которых есть их портреты. Однако бытует мнение, что украшение захоронений портретами не приветствуется церковью. Так ли это на самом деле, рассказал священник Филипп Ильяшенко в беседе с «Вечерней Москвой».