Самые популярные маршруты общественного транспорта назвали в Нижнем

В июле 2026 года в Нижнем Новгороде выявили самые востребованные маршруты общественного транспорта. По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), лидерами по числу пассажиров стали автобусы № 45, 87 и 90 — именно ими чаще всего пользовались горожане.