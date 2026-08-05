Самые популярные маршруты общественного транспорта назвали в Нижнем

В июле 2026 года в Нижнем Новгороде выявили самые востребованные маршруты общественного транспорта. По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), лидерами по числу пассажиров стали автобусы № 45, 87 и 90 — именно ими чаще всего пользовались горожане.
Помимо автобусов, высокий пассажиропоток зафиксировали и на других видах транспорта. Среди трамваев наибольшей популярностью пользовались маршруты № 6, 7 и 5. В сегменте электробусов активнее всего эксплуатировались линии Э‑12, Э‑13 и Э‑14. Также в число востребованных вошли троллейбусные маршруты № 10, 15 и 25.
Статистика поездок сформирована на базе сведений от оператора автоматизированной системы оплаты проезда — компании ООО «Ситикард».
Ранее сообщалось, что запуск автобуса № 100 Нижний Новгород — Кстово зависит от финансирования.