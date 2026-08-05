Ученые подтвердили стабильность состава Волги за пять лет мониторинга

«Гидрохимический мониторинг Волги проводится нами ежегодно с 2021 года. На основе накопленных за несколько лет данных можно говорить о наличии устойчивых показателей качества воды по уровню рН (8−9 единиц) и предельно допустимой концентрации тяжелых металлов. Периодически наблюдаем незначительные отклонение от норм по показаниям касаемо хлорид-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов и катионов железа в разных участках реки», — сказал Струлев.