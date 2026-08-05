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Под Красноярском магазины в СНТ торговали неизвестными мясом, рыбой и молочкой

В период с 29 июля по 3 августа специалисты регионального управления Россельхознадзора провели контрольные мероприятия без прямого контакта с владельцами.

В период с 29 июля по 3 августа специалисты регионального управления Россельхознадзора провели контрольные мероприятия без прямого контакта с владельцами бизнеса в нескольких торговых точках под Красноярском. Данные магазины расположены на территории садовых некоммерческих товариществ вблизи железнодорожных станций «Крючково» и «Водораздел» Емельяновского муниципального округа. В ходе работы были выполнены выездные осмотры, а также проанализированы сведения из реестров «Меркурий» и «Цербер», входящих в состав федеральной государственной информационной системы «ВетИС». В ходе проверки выявлено, что торговые точки реализовывали молоко, сливочное масло, шашлык, куриную грудку, сало и рыбу холодного копчения. При этом на указанные товары не были предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, которые необходимы для подтверждения их безопасности и качества, а также для отслеживания цепочки поставок. Индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат магазины, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.