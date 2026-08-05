Ректор РЭШ рассказал, какие знания нужны для «технологических прорывов»

В мае 2026 года ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко также заявлял о важности гуманитарных знаний для образования в технических вузах, которые стремятся готовить специалистов «с нелинейным мышлением». По его словам, гуманитарные знания работают как «некоторое лекарство от тенденции многих технарей все упрощать». Шевченко уверен, что знание литературы развивает навыки общения и помогает работать над совместными проектами. Без расширения кругозора за пределы науки у студентов технических специальностей есть «эмпатические дефициты», что ведет в том числе к трудностям при выходе из конфликтных ситуаций, сказал он.