Ректор РЭШ рассказал, какие знания нужны для «технологических прорывов»

Для полноценных технологических прорывов необходимы гуманитарные знания. Об этом Радио РБК рассказал ректор Российской экономической школы (РЭШ) Антон Суворов.
Чтобы технологии работали, считает он, «нужно, чтобы люди были к этому готовы, умели ими пользоваться». Он проиллюстрировал свои слова парадоксом Роберта Солоу: «В конце 1980-х [Солоу] сказал, что компьютеры видны везде, кроме статистики экономического роста».
Роберт Солоу — американский экономист, лауреат нобелевской премии 1987 года «за фундаментальные исследования в области теории экономического роста». Его афоризм о заметности компьютерного века дал название парадоксу производительности: в 1970—1980-х годах экономический рост в США замедлился, несмотря на стремительное развитие технологий.
При этом в последние годы большое внимание уделяют профессиям STEM-направления: науке, технологиям, инженерным специальностям и математике. «Я думаю, что в этом смысле Россия в тренде», — отметил ректор РЭШ.
Суворов также поделился мнением, что новые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), будут менять подходы к обучению в вузах, где будут «цвести все цветы». Он поделился увиденным несколько лет назад на конференции в Тюмени. «Коллеги из Тюменского университета рассказывали про очень интересные курсы, в которых в качестве преподавателя выступали специальным образом запрограммированные такие ИИ-персоны», — вспоминает Суворов.
Тем не менее на фоне роста роли ИИ в обучении традиционные формы очного общения «тоже будут востребованы», полагает он, однако «консервативные лекции», где преподаватель начитывает материал перед аудиторией, уйдут в прошлое. «Живое общение, какая-то интерактивность, но при этом в офлайн-формате, мне кажется, это то, что точно в нашем мире выживет», — подытожил он.
В мае 2026 года ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко также заявлял о важности гуманитарных знаний для образования в технических вузах, которые стремятся готовить специалистов «с нелинейным мышлением». По его словам, гуманитарные знания работают как «некоторое лекарство от тенденции многих технарей все упрощать». Шевченко уверен, что знание литературы развивает навыки общения и помогает работать над совместными проектами. Без расширения кругозора за пределы науки у студентов технических специальностей есть «эмпатические дефициты», что ведет в том числе к трудностям при выходе из конфликтных ситуаций, сказал он.
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