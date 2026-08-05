В Прикамье ветеранам СВО ускорили получение набора социальных услуг

В Прикамье уволенные ветераны СВО с инвалидностью теперь могут более оперативно выбирать форму получения набора социальных услуг. О новых правилах сообщил краевой Минздрав.
Для замены денежной компенсации на рецептурные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках теперь им не надо ждать окончания года, как раньше. Заявление на льготы участник СВО может подать в течение трех месяцев с даты увольнения со службы.
Набор услуг будет назначен в пределах месяца. При подаче заявления в августе рассчитывать на льготный перечень мер можно уже с сентября.
«Воспользоваться ускоренным переходом с денежной компенсации на услуги могут ветераны боевых действий с инвалидностью, в том числе если инвалидность установлена в течение года после завершения службы», — дополнили в краевом ведомстве.
Заявление подается в любом из трех месяцев после установления инвалидности, льготы предоставят со следующего месяца. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», клиентскую службу Социального фонда России или МФЦ.