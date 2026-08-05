В Прикамье ветеранам СВО ускорили получение набора социальных услуг

Для замены денежной компенсации на рецептурные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках теперь им не надо ждать окончания года, как раньше. Заявление на льготы участник СВО может подать в течение трех месяцев с даты увольнения со службы.