В первом полугодии производство кваса упало на 9,2−11%

В январе—июне 2026 года производство кваса в России составило 544,5 млн литров, следует из материалов системы «Честный знак». Год к году значение сократилось на 9,2%. Это один из наиболее выраженных спадов среди маркируемых напитков. В целом их выпуск в России в первом полугодии снизился на 4,2% год к году, до 6,2 млрд литров. Согласно Росстату, производство кваса в январе—июне достигло 519,9 млн литров. Снижение год к году — 11%.