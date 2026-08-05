Шеф-повар норильского ресторана вошел в пятерку лучших в России

За выступлением Александра внимательно следили и в Заполярном филиале «Норникеля». Куратор корпоративного проекта «Академия наставников», главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала Управления корпоративных проектов и мероприятий ЗФ «Норникеля» Валерий Макаров отметил его достойное выступление на конкурсе федерального уровня: «И на региональном, и на федеральном этапе Александр показал высокий уровень, современную “высокую кухню”, уверенное владение разными техниками приготовления и безупречную профессиональную дисциплину. Независимо от итогового результата для нас Александр является победителем, а его выступление стало ярким подтверждением мастерства, характера и настоящего профессионализма. Как говорят в кулинарии, важен не только рецепт, но и вкус результата, и его работа действительно произвела сильное впечатление не только на членов конкурсной комиссии, но и на представителей других регионов».