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ВС РФ нанесли удар по логистическому центру «Терминал Бровары» под Киевом

ВС РФ ночью 5 августа нанесли удар по логистическому центру «Терминал Бровары» в Киевской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, объект использовался для хранения комплектующих беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

В министерстве уточнили, что на территории центра находились детали для БПЛА, в том числе иностранного производства.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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