В соседней с Прикамьем Удмуртии объявлена «Беспилотная опасность» 5 августа

Сообщение о введении режима появилось в 09:05. Жителям рекомендуют не паниковать. На улице — укрыться в здании, подземном переходе или паркинге, уйти из зоны прямой видимости. В транспорте — выйти и найти укрытие, если невозможно — отойти от окон, пригнуться, закрыть голову. В здании — спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользоваться лифтом. Дома — спрятаться в помещении без окон, сесть на пол.