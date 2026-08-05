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В соседней с Прикамьем Удмуртии объявлена «Беспилотная опасность» 5 августа

Аналогичный режим ввели на территории Татарстана.

Режим «Беспилотной опасности» объявлен в соседней с Пермским краем Удмуртии, сообщает Госкомитет региона по делам ГО и ЧС.

Сообщение о введении режима появилось в 09:05. Жителям рекомендуют не паниковать. На улице — укрыться в здании, подземном переходе или паркинге, уйти из зоны прямой видимости. В транспорте — выйти и найти укрытие, если невозможно — отойти от окон, пригнуться, закрыть голову. В здании — спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользоваться лифтом. Дома — спрятаться в помещении без окон, сесть на пол.

Аналогичный режим ввели на территории Татарстана. В Зеленодольском районе силами ПВО были уничтожены БПЛА. В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет.

В обеих республиках закрыли аэропорты.

Напомним, три человека погибли в Удмуртии в результате атаки БПЛА.

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