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В Хабаровске после скандала с девочками в гипермаркете подключилась полиция

Родители заявили о конфликте с охраной, полиция изучит записи камер и действия сотрудников.

В Хабаровске полиция начала проверку после сообщения об инциденте в одном из гипермаркетов, где, по словам родителей, произошёл конфликт с участием несовершеннолетних, сообщает УМВД России по Хабаровску.

Как рассказали родственники девочек в социальных сетях, три школьницы 11, 12 и 13 лет пришли в магазин за покупками. По их словам, они взяли воду и сладости, но денег хватило только на часть товаров. В итоге, как утверждается, девочки оплатили бутылку воды через кассу самообслуживания и направились к выходу.

У выхода их остановили сотрудники охраны. По версии родителей, у школьниц потребовали показать чек, которого у них с собой не оказалось. Девочки пытались объяснить ситуацию и просили проверить записи с камер видеонаблюдения, однако, как утверждают авторы публикации, сразу сделать это не удалось.

По словам семьи, конфликт продолжался около 15 минут, пока в ситуацию не вмешался случайный покупатель, представившийся сотрудником полиции. Позже, как сообщается в публикации, записи камер подтвердили, что вода была оплачена.

После произошедшего родители обратились в правоохранительные органы. В полиции сообщили, что сотрудники отдела № 4 проводят проверку. Специалисты изучат записи видеонаблюдения, установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям работников магазина.

По результатам проверки будет принято законное решение.