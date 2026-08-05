В Хабаровске после скандала с девочками в гипермаркете подключилась полиция

Как рассказали родственники девочек в социальных сетях, три школьницы 11, 12 и 13 лет пришли в магазин за покупками. По их словам, они взяли воду и сладости, но денег хватило только на часть товаров. В итоге, как утверждается, девочки оплатили бутылку воды через кассу самообслуживания и направились к выходу.