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В МЧС предупредили волгоградцев о рисках пяти ЧС 5 августа

В ГУ МЧС прогнозируют вероятность возникновения ЧС, связанных с чрезвычайной пожароопасностью 5 августа.

В ГУ МЧС прогнозируют вероятность возникновения ЧС,

связанных с чрезвычайной пожароопасностью 5 августа. Как сообщили в ведомстве, в.

отдельных северо-восточных, центральных, юго-восточных районах ожидается чрезвычайная.

пожароопасность 5 класса. Во всех юго-западных, в отдельных.

юго-восточных районах Волгоградской области, а так же в Волгограде и Волжском прогнозируют высокую пожароопасность (4 класс).

При этом на части территории также сохраняется.

атмосферная засуха.

Согласно прогнозу МЧС, сегодня возможно увеличение количества ДТП на авто и.

ЖД транспорте в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного.

полотна; создание аварийных ситуаций на транспорте при перевозке АХОВ и.

пожаровзрывоопасных веществ; выход из строя объектов жизнеобеспечения в.

результате перегрева трансформаторных подстанций; пожары камышах в районе озер и единичные очагов природных пожаров.

В то же время, как обещают синоптики, в отдельных.

районах Волгоградской области 5 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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