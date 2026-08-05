В МЧС предупредили волгоградцев о рисках пяти ЧС 5 августа

В ГУ МЧС прогнозируют вероятность возникновения ЧС,
связанных с чрезвычайной пожароопасностью 5 августа. Как сообщили в ведомстве, в.
отдельных северо-восточных, центральных, юго-восточных районах ожидается чрезвычайная.
пожароопасность 5 класса. Во всех юго-западных, в отдельных.
юго-восточных районах Волгоградской области, а так же в Волгограде и Волжском прогнозируют высокую пожароопасность (4 класс).
При этом на части территории также сохраняется.
атмосферная засуха.
Согласно прогнозу МЧС, сегодня возможно увеличение количества ДТП на авто и.
ЖД транспорте в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного.
полотна; создание аварийных ситуаций на транспорте при перевозке АХОВ и.
пожаровзрывоопасных веществ; выход из строя объектов жизнеобеспечения в.
результате перегрева трансформаторных подстанций; пожары камышах в районе озер и единичные очагов природных пожаров.
В то же время, как обещают синоптики, в отдельных.
районах Волгоградской области 5 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы.