Извержение вулкана Фуэго в Гватемале. Видео

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале.
Появилось видео извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
По данным Национального института сейсмологии, изменения в вулканической активности Фуэго зафиксировали 2 августа. Извержение началось 3 августа.
Вулкан выбросил столб пепла высотой около 7 км, который уносит на запад и северо-запад на 120 км. Потоки лавы прошли 7 км, что создает угрозу для близлежащих населенных пунктов, сообщила пресс-служба института в X.
Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий (CONRED), из-за извержения вулкана Фуэго из опасной зоны эвакуировали 659 человек из восьми деревень. Планируется также эвакуация жителей еще примерно десяти населенных пунктов, передает Associated Press.
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