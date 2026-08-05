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Извержение вулкана Фуэго в Гватемале. Видео

Появилось видео извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Источник: РБК

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале.

Появилось видео извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

По данным Национального института сейсмологии, изменения в вулканической активности Фуэго зафиксировали 2 августа. Извержение началось 3 августа.

Вулкан выбросил столб пепла высотой около 7 км, который уносит на запад и северо-запад на 120 км. Потоки лавы прошли 7 км, что создает угрозу для близлежащих населенных пунктов, сообщила пресс-служба института в X.

Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий (CONRED), из-за извержения вулкана Фуэго из опасной зоны эвакуировали 659 человек из восьми деревень. Планируется также эвакуация жителей еще примерно десяти населенных пунктов, передает Associated Press.

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