Ученые подтвердили стабильное качество воды в Волге по итогам мониторинга

Он также рассказал, что ученые отбирают пробы воды в соответствии с требованиями ГОСТ. Полученные непосредственно на борту экспедиции экспресс-замеры затем сравнивают с результатами стационарных лабораторий. По словам специалиста, показатели совпадают, что подтверждает надежность такой методики для гражданского научного мониторинга.