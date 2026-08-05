В Красноярске самокатчик ударил девушку кулаком по лицу за замечание (видео)

В Красноярске на улице Калинина самокатчик ударил девушку за замечание, сообщает телеграм-канал «К24».
Вечером 4 августа девушки гуляли по улице, когда мужчины на прокатных электросамокатах проехали мимо на опасном расстоянии. Они сделали замечание, но вместо извинений услышали хамство. Началась словесная перепалка, которую одна из подруг записала на видео. В это время самокатчик подошел и ударил ее кулаком по лицу, в результате чего разбил ей губу.
Пострадавшая обратилась в отдел полиции № 7, сообщили в пресс-службе МВД. Сейчас участковый проводит проверку, устанавливает обстоятельства и личности нападавших.
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