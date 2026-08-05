В Красноярске самокатчик ударил девушку кулаком по лицу за замечание (видео)

Вечером 4 августа девушки гуляли по улице, когда мужчины на прокатных электросамокатах проехали мимо на опасном расстоянии. Они сделали замечание, но вместо извинений услышали хамство. Началась словесная перепалка, которую одна из подруг записала на видео. В это время самокатчик подошел и ударил ее кулаком по лицу, в результате чего разбил ей губу.