Кардиолог дал рекомендации для сохранения здоровья сердца и сосудов

КЕМЕРОВО, 5 авг — РИА Новости. Для сохранения здоровья сердца и сосудов следует ограничить потребление соли, отказаться от алкоголя и никотина, а также контролировать артериальное давление, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко, дав еще семь рекомендаций.
«Для сохранения здоровья сердца и сосудов, во-первых, нужно ограничить потребления поваренной соли до 5 граммов в сутки. В рационе должна преобладать растительная пища (фрукты, овощи, злаки), рыба. Следует ограничить жирное и копченое», — сказал Алексеенко.
Во-вторых, по его словам, нужно исключить алкоголь и никотин в любых его вариациях.
«В-третьих, исключаем гиподинамию (недостаток физической активности — ред.). А вот бегу, плаванию, езде на велосипеде, пробежкам на лыжах, коньках, скандинавской ходьбе или просто пешим прогулкам отводим 30−40 минут в день», — рассказал врач.
Кардиолог также призвал вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
Шестая рекомендация врача — исключить самолечение и своевременно обращаться к врачу при появлении жалоб, седьмая — постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, восьмая — соблюдать режим сна и отдыха.
«Девятое — научиться бороться со стрессом, минимизировать большие физические и эмоциональные нагрузки», — сказал кардиолог.
Наконец, на десятом месте — регулярное повышение осведомленности о первых признаках грозных сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркте, инсульте), а также правилах оказания первой помощи. Также необходимо уметь правильно вызывать бригаду скорой медицинской помощи (с четким описанием состояния пациента, преобладающих жалоб, окружающей обстановки и местонахождения).