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Кардиолог дал рекомендации для сохранения здоровья сердца и сосудов

Алексеенко: для здоровья сердца и сосудов нужно ограничить потребление соли.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 5 авг — РИА Новости. Для сохранения здоровья сердца и сосудов следует ограничить потребление соли, отказаться от алкоголя и никотина, а также контролировать артериальное давление, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко, дав еще семь рекомендаций.

«Для сохранения здоровья сердца и сосудов, во-первых, нужно ограничить потребления поваренной соли до 5 граммов в сутки. В рационе должна преобладать растительная пища (фрукты, овощи, злаки), рыба. Следует ограничить жирное и копченое», — сказал Алексеенко.

Во-вторых, по его словам, нужно исключить алкоголь и никотин в любых его вариациях.

«В-третьих, исключаем гиподинамию (недостаток физической активности — ред.). А вот бегу, плаванию, езде на велосипеде, пробежкам на лыжах, коньках, скандинавской ходьбе или просто пешим прогулкам отводим 30−40 минут в день», — рассказал врач.

Кардиолог также призвал вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, а также добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Шестая рекомендация врача — исключить самолечение и своевременно обращаться к врачу при появлении жалоб, седьмая — постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, восьмая — соблюдать режим сна и отдыха.

«Девятое — научиться бороться со стрессом, минимизировать большие физические и эмоциональные нагрузки», — сказал кардиолог.

Наконец, на десятом месте — регулярное повышение осведомленности о первых признаках грозных сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркте, инсульте), а также правилах оказания первой помощи. Также необходимо уметь правильно вызывать бригаду скорой медицинской помощи (с четким описанием состояния пациента, преобладающих жалоб, окружающей обстановки и местонахождения).