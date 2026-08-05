Кардиолог дал рекомендации для сохранения здоровья сердца и сосудов

Наконец, на десятом месте — регулярное повышение осведомленности о первых признаках грозных сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркте, инсульте), а также правилах оказания первой помощи. Также необходимо уметь правильно вызывать бригаду скорой медицинской помощи (с четким описанием состояния пациента, преобладающих жалоб, окружающей обстановки и местонахождения).