Ограничение остановки ввели на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ввели частичные ограничения на парковку на проспекте Ленина. Как уточнили в пресс‑службе администрации города, с 5 августа на указанном участке запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
Ограничения действуют на отрезке проспекта в районе дома № 111 — мера призвана обеспечить свободный проезд транспорта. Автомобили, оставленные в зоне действия запрещающих знаков, будут эвакуированы на специализированную стоянку.
Ранее сообщалось, что ремонт инженерных сетей проведут на Малой Покровской.
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