В Центральном парке Воронежа сливали водоем для очистки чаши озера

Чтобы поддерживать водоем в чистоте и сохранять его привлекательный вид, специалисты муниципального учреждения «ЭкоЦентр» в теплый сезон систематически выполняют комплекс мероприятий по уходу за ним.
В частности, в июле на протяжении нескольких суток очистка проводилась поэтапно, с задействованием специальной техники. Сначала уровень воды был снижен до максимально допустимой отметки — это сделали для того, чтобы не причинить вреда обитателям озера. После этого работники «ЭкоЦентра» с помощью аппарата высокого давления, направляя мощную струю воды на борта чаши, смывали скопившуюся водорослевую зелень.
Кроме того, в зоне регенерации были установлены новые комплектующие: заменены двенадцать ультрафиолетовых ламп, а также шесть насосов, отвечающих за систему очистки воды в озере.
Стоит напомнить, что ранее в этом же водоеме были обустроены зоны регенерации с использованием природного камня, смонтирована система фильтрации, установлены скиммеры для удаления загрязнений с поверхности воды, а также насосное оборудование и фильтры. Дополнительно в водоеме высадили водные растения.
Установленная в озере система насосов обеспечивает циркуляцию воды, пропуская ее через ультрафиолетовое излучение. Параллельно происходит аэрация — вода проходит через слой щебня, насыщаясь кислородом. Для дополнительного очищения в водоеме высажены такие растения, как аир и осока.