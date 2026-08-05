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В Центральном парке Воронежа сливали водоем для очистки чаши озера

Чтобы поддерживать водоем в чистоте и сохранять его привлекательный вид, специалисты муниципального учреждения «ЭкоЦентр» в теплый сезон систематически выполняют комплекс мероприятий по уходу за ним. В частности, в июле на протяжении нескольких суток очистка проводилась поэтапно, с задействованием специальной техники. Сначала уровень воды был снижен до максимально допустимой отметки — это сделали для того, чтобы не причинить вреда обитателям озера. После этого работники «ЭкоЦентра» с помощью аппарата высокого давления, направляя мощную струю воды на борта чаши, смывали скопившуюся водорослевую зелень.

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Чтобы поддерживать водоем в чистоте и сохранять его привлекательный вид, специалисты муниципального учреждения «ЭкоЦентр» в теплый сезон систематически выполняют комплекс мероприятий по уходу за ним.

В частности, в июле на протяжении нескольких суток очистка проводилась поэтапно, с задействованием специальной техники. Сначала уровень воды был снижен до максимально допустимой отметки — это сделали для того, чтобы не причинить вреда обитателям озера. После этого работники «ЭкоЦентра» с помощью аппарата высокого давления, направляя мощную струю воды на борта чаши, смывали скопившуюся водорослевую зелень.

Кроме того, в зоне регенерации были установлены новые комплектующие: заменены двенадцать ультрафиолетовых ламп, а также шесть насосов, отвечающих за систему очистки воды в озере.

Стоит напомнить, что ранее в этом же водоеме были обустроены зоны регенерации с использованием природного камня, смонтирована система фильтрации, установлены скиммеры для удаления загрязнений с поверхности воды, а также насосное оборудование и фильтры. Дополнительно в водоеме высадили водные растения.

Установленная в озере система насосов обеспечивает циркуляцию воды, пропуская ее через ультрафиолетовое излучение. Параллельно происходит аэрация — вода проходит через слой щебня, насыщаясь кислородом. Для дополнительного очищения в водоеме высажены такие растения, как аир и осока.

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