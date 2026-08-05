В Центральном парке Воронежа сливали водоем для очистки чаши озера

Чтобы поддерживать водоем в чистоте и сохранять его привлекательный вид, специалисты муниципального учреждения «ЭкоЦентр» в теплый сезон систематически выполняют комплекс мероприятий по уходу за ним. В частности, в июле на протяжении нескольких суток очистка проводилась поэтапно, с задействованием специальной техники. Сначала уровень воды был снижен до максимально допустимой отметки — это сделали для того, чтобы не причинить вреда обитателям озера. После этого работники «ЭкоЦентра» с помощью аппарата высокого давления, направляя мощную струю воды на борта чаши, смывали скопившуюся водорослевую зелень.