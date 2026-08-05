РБК: в России резко выросло число мошеннических операций через банкоматы

Число операций мошенников через банкоматы без согласия клиента выросло до 1 764 случаев во втором квартале 2026 года. Причем это выше значения за весь 2025 год, тогда было зарегистрировано 1,07 тысяч случаев. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ пишет РБК.
Объем похищенных средств составил 252,3 млн рублей, отмечает издание. В ЦБ отметили, что преступники совершенствуют схемы и методы обмана банковских антифрод-систем. Они предпринимают попытки вывода похищенных средств в наличные.
«Они убеждают граждан снять деньги в отделениях и передать средства третьим лицам либо зачислить на счета получателей через банкоматы», — отметил представитель регулятора изданию.
Причиной резкого роста числа мошенничеств в ЦБ назвали новые правила, согласно которым с мая банки обязаны принимать заявления о хищениях с использованием банкоматов от граждан, даже если они не являются их клиентами.
Ранее Росфинмониторинг назвал семь самых частых сценариев отъема денег. Эксперты отметили, что уровень финансовой грамотности россиян растет, однако их финансовая безопасность по-прежнему вызывает тревогу.
В Банке России также напомнили, что его сотрудники не звонят гражданам, и «безопасных» счетов у них тоже нет.