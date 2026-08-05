РБК: в России резко выросло число мошеннических операций через банкоматы

Число операций мошенников через банкоматы без согласия клиента выросло до 1 764 случаев во втором квартале 2026 года. Причем это выше значения за весь 2025 год, тогда было зарегистрировано 1,07 тысяч случаев. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ пишет РБК.