В екатеринбургском зоопарке у игрунок родилось двое малышей

«Мальчик — наглый и шебутной. Носится по веткам, никого не слушает. Девочка — скромная и немного пугливая. Любит держаться поближе к маме, но тоже начинает хулиганить. Различить малышей можно по окрасу: самец светлее, самка темнее», — рассказали в зоопарке.