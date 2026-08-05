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В екатеринбургском зоопарке у игрунок родилось двое малышей

У бразильских игрунок Жоффруа Рона и Гермионы, живущих в екатеринбургском зоопарке, родилось двое малышей.

Источник: "Российская газета"

Вообще они появились на свет 1 мая, но по традиции сообщили о них позднее, когда новорожденные окрепли, слезли с родительских спин и вышли в вольер.

«Мальчик — наглый и шебутной. Носится по веткам, никого не слушает. Девочка — скромная и немного пугливая. Любит держаться поближе к маме, но тоже начинает хулиганить. Различить малышей можно по окрасу: самец светлее, самка темнее», — рассказали в зоопарке.

Воспитанием непосед занимаются оба родителя — мама укладывает спать, а папа выступает в роли транспорта и таскает ребятишек на себе.