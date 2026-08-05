Женщина убила мужчину ножом за предложение интимной связи — она получила срок

В январе 2025 года 45-летняя женщина из села Кондратьевка выпивала вместе со своим знакомым. Во время застолья собутыльник предложил женщине вступить в интимную связь, что вызвало ссору. Во время конфликта женщина взяла нож и ударила мужчину в грудь, из-за чего он скончался на месте. Подсудимая не признала вину, утверждая, что убийство она не совершала. Вину подсудимой доказали в полном объеме. Женщине дали 6 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.