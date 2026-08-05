18-сантиметровая рана и шок: врачи вытащили пациента с того света в Приморье

В Находкинскую городскую больницу поступил пациент с зияющей раной живота размером 18 сантиметров. Он получил тяжелую травму, помогая соседу тушить пожар в гараже после взрыва газового баллона. Операция длилась три часа: хирурги ушили разрывы органов, остановили кровотечение. Пять дней он провел в реанимации, сейчас выписан на реабилитацию.