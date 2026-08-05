Что изменится в школах в новом учебном году: педагоги Хабаровского края готовятся ко встрече с учениками

С 18 по 31 августа в Хабаровском крае пройдет ежегодное собрание учителей, директоров, родителей и представителей власти. Главные события развернутся в Хабаровске 24−25 августа: педагоги обсудят, как сделать школы лучше, поделятся опытом и наметят планы на год. В конференции участвуют также педагоги из Приморья, Амурской и Сахалинской областей. На встрече поговорят о нововведениях. С 1 сентября в школах появится единая программа по истории для 5−9 классов. А у младшеклассников изменится нагрузка: первоклассники будут учиться не больше 4 уроков в день, а в сентябре и октябре — всего по три, чтобы привыкнуть к школе. Обществознание теперь будут изучать только в 9-м классе. Сейчас в регионе ремонтируют 11 школ, строят еще 5 и 12 детских садов — больше, чем где‑либо на Дальнем Востоке. В этом году в школы придут около 400 молодых специалистов и 18 «земских учителей».