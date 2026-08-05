Дмитриев: Мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал миграционную политику Евросоюза, связав прибытие марокканских мигрантов в страны ЕС с курсом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
— Дружелюбные марокканские мигранты едут все глубже в ЕС, чтобы просто поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику, — написал Дмитриев в соцсети X.
30 июля СМИ сообщили, что около 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу Сеуты, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. Когда основная масса иностранцев пересекла границу, в ситуацию вмешались полицейские, которые пытались сдержать поток людей и направить их к складским помещениям.
31 июля марокканские мигранты, которые вторглись в Сеуту, начали захватывать дома местных жителей. В частности, в районе Лома-Кольменар семья марокканцев проникла в квартиру через окно, поднявшись по лестнице. В тот же день испанские власти объявили, что введут войска в Сеуту для усиления безопасности на фоне миграционного кризиса.
К 1 августа примерно 60 тысяч мигрантов проникли в автономный испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.