Дмитриев: Мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен

31 июля марокканские мигранты, которые вторглись в Сеуту, начали захватывать дома местных жителей. В частности, в районе Лома-Кольменар семья марокканцев проникла в квартиру через окно, поднявшись по лестнице. В тот же день испанские власти объявили, что введут войска в Сеуту для усиления безопасности на фоне миграционного кризиса.