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Ограничения и запреты на посещение лесов введены в 93 районах Беларуси

МИНСК, 5 авг- Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены в 93 районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 98% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

В двух областях республики — Гомельской и Могилевской — нет ни одного района, где можно свободно ходить в лес. В большинстве районов введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности, а в Житковичском и Петриковском действует полный запрет — там вход в лес запрещен категорически.

В Брестской, Витебской и Гродненской областях ситуация не такая напряженная. Так, на Брестчине под ограничения попали Барановичский, Ганцевичский, Ивановский, Ляховичский, Пинский, Лунинецкий районы.

В Витебской области ограничения действуют в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском, Шумилинском районах.

Что касается Гродненщины, там ограничения действуют в 8 районах: Дятловском, Зельвенском, Ивьевском, Кореличском, Мостовском, Новогрудском, Слонимском, Щучинском.

В Минской области только в одном районе можно свободно посещать лес — в Мядельском.

Ранее синоптики на среду из-за жары объявили красный уровень опасности. На большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°, местами, а по югу во многих районах +35..+38°.