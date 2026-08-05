Ограничения и запреты на посещение лесов введены в 93 районах Беларуси

В двух областях республики — Гомельской и Могилевской — нет ни одного района, где можно свободно ходить в лес. В большинстве районов введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности, а в Житковичском и Петриковском действует полный запрет — там вход в лес запрещен категорически.