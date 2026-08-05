Ограничения и запреты на посещение лесов введены в 93 районах Беларуси

В двух областях республики — Гомельской и Могилевской — нет ни одного района, где можно свободно ходить в лес. В большинстве районов введены ограничения из-за третьего класса пожарной опасности, а в Житковичском и Петриковском действует полный запрет — там вход в лес запрещен категорически.
В Брестской, Витебской и Гродненской областях ситуация не такая напряженная. Так, на Брестчине под ограничения попали Барановичский, Ганцевичский, Ивановский, Ляховичский, Пинский, Лунинецкий районы.
В Витебской области ограничения действуют в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском, Шумилинском районах.
Что касается Гродненщины, там ограничения действуют в 8 районах: Дятловском, Зельвенском, Ивьевском, Кореличском, Мостовском, Новогрудском, Слонимском, Щучинском.
В Минской области только в одном районе можно свободно посещать лес — в Мядельском.
Ранее синоптики на среду из-за жары объявили красный уровень опасности. На большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°, местами, а по югу во многих районах +35..+38°.