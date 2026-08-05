В Хабаровской больнице начали лечить инсульт по-новому

В краевой клинической больнице имени Владимирцева начали возвращать подвижность после инсульта с помощью ботулинотерапии под контролем УЗИ. Появление таких современных технологий расширяет возможности врачей и дает людям реальный шанс вернуться к привычной жизни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Суть метода проста: в спазмированную мышцу вводят специальный препарат, который временно снимает избыточное напряжение.
— Чтобы попасть точно в цель, врач использует аппарат УЗИ как карту: он видит на экране нужную мышцу, её глубину и соседние ткани. Это особенно важно при работе с глубокими слоями мышц, без визуализации попасть туда почти невозможно. В итоге препарат расслабляет именно тот участок, который мешает движению, совершенно не затрагивая здоровые мышцы, — отметили в минздраве Хабаровского края.
Инсульт часто отбирает у человека то, что мы привыкли делать механически — ходить, взять чашку или просто просунуть руку в рукав. Одна из главных причин, почему пациенты так тяжело восстанавливаться, — это спастичность.
Мышцы находятся в сильном напряжении, из-за чего любое движение дается через боль, а суставы могут «застыть» и полностью перестать сгибаться.
Раньше, чтобы убрать спазмы, врачи назначали таблетки-миорелаксанты, больному делали массаж, проводили лечебную физкультуру, а иногда дело доходило до операций.
Но у каждого способа есть свои минусы: таблетки действуют на весь организм, вызывая сонливость и слабость, которые только мешают реабилитации. При сильном спазме даже хороший массаж и ЛФК порой не давали нужного эффекта, а операция — это всегда риски.
— Новая методика уже опробована на 45 пациентах и показала свою эффективность, — сказал главный врач больницы Александр Калашников — Эффект от одного такого укола держится от четырех до шести месяцев. Для пациента это главное «окно возможностей». Боль уходит, скованность пропадает, и человек может заниматься своим восстановлением. Он заново учится двигать руками и ногами, укреплять мышцы. Именно за эти месяцы закладывается основа для возвращения к обычному образу жизни.
Ежегодно реабилитацию после инсульта в краевой больнице проходят почти 400 человек. Это тяжелый и долгий процесс, поэтому так важна новая методика.
Появление ее доказывает, что Хабаровск является медицинской столицей Дальнего Востока.