В Хабаровской больнице начали лечить инсульт по-новому

— Новая методика уже опробована на 45 пациентах и показала свою эффективность, — сказал главный врач больницы Александр Калашников — Эффект от одного такого укола держится от четырех до шести месяцев. Для пациента это главное «окно возможностей». Боль уходит, скованность пропадает, и человек может заниматься своим восстановлением. Он заново учится двигать руками и ногами, укреплять мышцы. Именно за эти месяцы закладывается основа для возвращения к обычному образу жизни.