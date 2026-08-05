Суд лишил отца погибшего участника СВО выплат в Нижегородской области

Отец бойца СВО лишился государственных выплат по решению Борского городского суда, сообщили в пресс-службе суда.
Иск поступил от матери участника СВО. Как стало известно, мужчина не воспитывал сына после развода и не помогал материально. Суд встал на сторону женщины: он посчитал, что отец военнослужащего не может претендовать на такую поддержку.
Помимо лишения выплат с мужчины взыскали расходы по оплате госпошлины в размере 3 000 рублей.
Ранее мы писали, что нижегородский омбудсмен добилась выплат для мобилизованного бойца СВО.