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Суд лишил отца погибшего участника СВО выплат в Нижегородской области

Мужчина не воспитывал сына после развода супругов.

Источник: Живем в Нижнем

Отец бойца СВО лишился государственных выплат по решению Борского городского суда, сообщили в пресс-службе суда.

Иск поступил от матери участника СВО. Как стало известно, мужчина не воспитывал сына после развода и не помогал материально. Суд встал на сторону женщины: он посчитал, что отец военнослужащего не может претендовать на такую поддержку.

Помимо лишения выплат с мужчины взыскали расходы по оплате госпошлины в размере 3 000 рублей.

Ранее мы писали, что нижегородский омбудсмен добилась выплат для мобилизованного бойца СВО.