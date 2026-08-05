Волгоградские новости 5 августа: беспилотники, кража суслика, пожары — видео

Следившие за историей волгоградцы признаются — они не ожидали такого благоприятного исхода для Коваленко. Другие возразили: а что, собственно, такого в этой истории? Они и сами ныряли в детстве за мелочью на Мамаевом кургане. И вообще — зачем цепляться к блогеру? Если уж кто и показал себя не с лучшей стороны, то это тот, кто залез в водоём, чтобы достать то, что ему не принадлежит.