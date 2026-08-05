беспилотники, кража суслика, пожары — видео

Атака беспилотников ВСУ не нанесла ущерба Волгоградской области в ночь на 5 июля. Люди живы, и это главное. В нескольких районах региона сегодня проведут проверку систем оповещения в рамках штабных учений — жителей просят не беспокоиться.
В области снова пылали пожары — очевидцы поделились видео. В Волжском опять разыскивают суслика, похищенного неизвестным. А СК отпустил на все четыре стороны блогера Станислава Коваленко, бросившего 5-тысячную в водоём у скульптуры «Стоять насмерть!».
Эти и другие новости — в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность.
О беспилотной угрозе волгоградцам сообщили в 23:30 4 августа. Об отмене стало известно в 06:11 5-го числа. К счастью, в регионе всё обошлось, в списки Минобороны область не попала, все живы.
В Тульской области после удара беспилотников вспыхнул распределительный центр Wildberries в Алексине, уже идут разговоры о том, что склады этого маркетплейса нужно переместить на территорию Казахстана.
В Белгородской области пострадали три мирных жителя — взрывное устройство было сброшено с дрона на частный дом, сообщает оперштаб региона.
По данным Минобороны, с 20:00 4 августа до 08:00 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены 475 украинских беспилотников.
БПЛА сбивали над территориями Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Ульяновской, Саратовской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и Татарстана, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Проверка систем оповещения.
Проверку систем оповещения проведут 5 августа в Жирновске, Котово и Чернышковском районе Волгоградской области. Она начнётся в 10.00 в рамках штабных учений, тема которых обозначена как «порядок действий органов МСУ при получении сигнала “Ракетная опасность”».
Планируется включение сирены и трансляция сообщения: «Внимание всем! Производится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Местных жителей просят не паниковать.
СК проверил блогера.
Стало известно, чем закончилась история с 5-тысячной купюрой на Мамаевом кургане. В СК просмотрели записи камер наблюдения и побеседовали с блогером Святославом Коваленко и пришли к выводу: он действительно пришёл на главную высоту России, чтобы отдать дань павшим. И действительно бросил в водоём у скульптуры «Стоять насмерть!» самую мелкую из имевшихся у него купюр. А съёмки начал, когда вернулся к озеру примерно через час и увидел, как люди пытаются достать деньги.
Лингвистическая экспертиза также не обнаружила в его словах оскорбления или неуважения к мемориалу. Но остаются вопросы: если блогер не хотел «хайпануть» на вбросе 5-тысячной, зачем он изначально снял банкноту на дне озера на камеру?
Следившие за историей волгоградцы признаются — они не ожидали такого благоприятного исхода для Коваленко. Другие возразили: а что, собственно, такого в этой истории? Они и сами ныряли в детстве за мелочью на Мамаевом кургане. И вообще — зачем цепляться к блогеру? Если уж кто и показал себя не с лучшей стороны, то это тот, кто залез в водоём, чтобы достать то, что ему не принадлежит.
Кража суслика.
В Волжском снова украли суслика напротив редакции местного издания.
«Мужчина спокойно сломал арт-объект, упаковал в пакет и вместе со спутницей ушёл в магазин. За продуктами. Камеры всё видели. Нарушителя найдут. Но нам интересно другое: как назвать этого парня с татуировкой?», — негодуют в мэрии.
Волжане предлагают радикальные меры: «поотрубать руки» таким землякам, чтобы все знали, что перед ними — вор. Но скорее всего дело ограничится наказанием за хулиганство.
Погода.
Небольшой дождик сбрызнет пыль в Волгограде в среду, 5 июля. Ветер останется в границах 7−12 м/с, а температура поднимется днём до 32−34º, обещают синоптики. На территории региона разброс больше — от 32º до 37º, в некоторых районах прогремят грозы.
К ночи в областном центре станет прохладнее — 21−23º. В среднем в регионе — 18−23º.
Опасность пожаров сохраняется.
Пожары.
В Волгограде накануне их было несколько.
Так в Советском районе горела мусорка на улице 35-й Гвардейской дивизии. Волгоградцы жалуются: регоператор работает из рук вон плохо, люди потому и поджигают мусор, что его не вывозят.
Кадрами другого пожара поделились очевидцы — по одним данным, горел камыш в районе Ерзовки Городищенского района, по другим — две дачи. Точная информация поступит от пресс-службы регионального МЧС позже. Местные жители говорят, что сначала был хлопок возле газовой заправки. По словам тех, кто на этот момент был рядом с пожаром, пламя охватило территорию вдоль трассы от Ерзовского поста ДПС до Дубовки.
А вот в Винновке того же Городищенского района совершенно точно горели два дачных домика. Пострадавших по предварительным данным нет, но хозяева потеряли всё, что имели. Причина пока неизвестна, версии выдвигаются самые разные — от поджога или случайного возгорания до неисправной электропроводки.
Куда пойти.
В Волгограде 5 июля горожан и гостей города ждут в двух парках.
В Комсомольском саду в среду, 5 июля, любителей ретро-танцев приглашают на вечер «Музыка из СССР» в 17:00 (12+).
В ЦПКиО в 17:00 на территории мастерской «Подворье» пройдёт ежегодная встреча «От мамы к маме» от школы семейной подготовки к рождению ребёнка и грудного вскармливания «Моя кровинушка». В 20:00 в парке ждут любителей кино на траве, покажут мультфильм «Король Лев» (0+).
Об отключении света и газа в населённых пунктах региона — по ссылке. О событиях в области в течение дня — на сайте vlg.aif.ru.
Видео: max.ru/vlgchp, мэрия Волжского, @kovalenko.svyat *
*Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram, WhatsApp и Facebook, признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.